{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Грузии поблагодарили Украину за отказ от назначения Саакашвили вице-премьером

Вице-спикер парламента Грузии Мамука Мдинарадзе подчеркнула, что нельзя назначать преступника на политическую должность в дружественной стране

ТБИЛИСИ, 6 мая. /ТАСС/. Вице-спикер парламента Грузии Мамука Мдинарадзе поблагодарил украинских коллег из Верховной рады за то, что рассмотрение кандидатуры экс-президента Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины по реформам не состоялось.

"Я хочу сказать Раде и нашим коллегам, большей их части большое спасибо за благоразумие и разделение наших позиций. Факт, что в Раде рассмотрение его (Саакашвили - прим. ТАСС) кандидатуры на должность, о которой шла речь, не произошло. Я уверен, что одним из факторов были и наши обращения, в которых мы говорили о том, что нельзя назначать преступника на какую-либо политическую должность в дружественной стране", - сказал Мдинаразде в среду на брифинге.

Грузинский телеканал "Рустави 2" со ссылкой на украинские СМИ в среду сообщил, что Саакашвили в ближайшие дни могут назначить на должность секретаря Национального совета реформ Украины. "Я не знаю, назначат ли его советником, консультантом или секретарем. Наверное, на должности секретаря он и кофе без пиарщиков не сможет хорошо сварить. По крайней мере, мы уверены, что парламент поступил так, как это сделал бы законодательный орган любой уважающей себя страны", - заключил Мдинарадзе.

В конце апреля стало известно, что Саакашвили могут назначить заместителем главы правительства по вопросам реформ. Эта взывало крайне негативную реакцию у грузинских властей. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария пригрозил отозвать посла из Киева для консультаций в случае, если подобное назначение произойдет. Спикер парламента Арчил Талаквадзе написал письмо на имя руководителя Верховной рады Дмитрия Разумкова, в котором просил не назначать экс-президента на политическую должность. О том, что назначение Саакашвили на должность в кабмине Украины испортит отношения между странами, отметила и президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем заявлении.

Позже в парламенте Украины не нашлось достаточного количества голосов в поддержку Саакашвили, вопрос был снят с повестки дня.

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

Теги
УкраинаГрузияСаакашвили, Михаил Николаевич
Реклама на ТАСС
Помпео обсудил с Лавровым по телефону контроль над вооружениями
Кроме того, в повестке были глобальные усилия по борьбе с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС