В Грузии поблагодарили Украину за отказ от назначения Саакашвили вице-премьером

ТБИЛИСИ, 6 мая. /ТАСС/. Вице-спикер парламента Грузии Мамука Мдинарадзе поблагодарил украинских коллег из Верховной рады за то, что рассмотрение кандидатуры экс-президента Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины по реформам не состоялось.

"Я хочу сказать Раде и нашим коллегам, большей их части большое спасибо за благоразумие и разделение наших позиций. Факт, что в Раде рассмотрение его (Саакашвили - прим. ТАСС) кандидатуры на должность, о которой шла речь, не произошло. Я уверен, что одним из факторов были и наши обращения, в которых мы говорили о том, что нельзя назначать преступника на какую-либо политическую должность в дружественной стране", - сказал Мдинаразде в среду на брифинге.

Грузинский телеканал "Рустави 2" со ссылкой на украинские СМИ в среду сообщил, что Саакашвили в ближайшие дни могут назначить на должность секретаря Национального совета реформ Украины. "Я не знаю, назначат ли его советником, консультантом или секретарем. Наверное, на должности секретаря он и кофе без пиарщиков не сможет хорошо сварить. По крайней мере, мы уверены, что парламент поступил так, как это сделал бы законодательный орган любой уважающей себя страны", - заключил Мдинарадзе.

В конце апреля стало известно, что Саакашвили могут назначить заместителем главы правительства по вопросам реформ. Эта взывало крайне негативную реакцию у грузинских властей. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария пригрозил отозвать посла из Киева для консультаций в случае, если подобное назначение произойдет. Спикер парламента Арчил Талаквадзе написал письмо на имя руководителя Верховной рады Дмитрия Разумкова, в котором просил не назначать экс-президента на политическую должность. О том, что назначение Саакашвили на должность в кабмине Украины испортит отношения между странами, отметила и президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем заявлении.

Позже в парламенте Украины не нашлось достаточного количества голосов в поддержку Саакашвили, вопрос был снят с повестки дня.

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.