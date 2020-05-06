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Помпео обсудил с Лавровым по телефону контроль над вооружениями

Кроме того, в повестке были глобальные усилия по борьбе с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили в среду по телефону дальнейшие шаги в сфере контроля над вооружениями. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили дальнейшие шаги по вопросам контроля над вооружениями", - говорится в сообщении.

"[Стороны] также обсудили несколько двусторонних вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе наши глобальные усилия по борьбе с распространением COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - отметили в Госдепартаменте.

 

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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