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США планируют отправить в 2020 году посла в Минск и ищут здание под диппредставительство

Ранее Трамп предложил кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на этот пост

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. США и Белоруссия обменяются послами в этом году, американская сторона ищет здание или участок под строительство посольства. Об этом заявил в среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент в ходе видеоконференции Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов.

"Мы рады тому, что обменяемся с Белоруссией послами в 2020 году", - сказал он. "Мы ищем новую собственность для строительства посольства. Видим большой потенциал в расширении отношений, - отметил Кент. - Ждем с нетерпением расширения сотрудничества".

Президент США Дональд Трамп 20 апреля объявил о намерении выдвинуть кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост посла в Белоруссии. Кандидатуру Фишер на пост главы американской дипмиссии в Минске должен одобрить Сенат Конгресса США. В случае утверждения она станет первым послом США в Белоруссии с 2008 года. Ранее Фишер занимала пост заместителя постпреда США при НАТО, была временным поверенным в делах США в РФ, а также работала в американских посольствах в Грузии и на Украине.

Белоруссия отозвала своего посла Михаила Хвостова из Вашингтона в марте 2008 года на фоне введения США санкций в отношении ряда белорусских компаний. Вслед за этим Минск покинула глава американской дипмиссии Карен Стюарт. С тех пор посольства возглавляют временные поверенные в делах.

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