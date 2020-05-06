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Зеленский пригрозил губернаторам увольнением за невыплату надбавок врачам

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые главы областных администраций могут лишиться должности, если в срочном порядке не будут выплачены надбавки врачам, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом. Об этом он сказал в среду в телеобращении.

"Еще в середине апреля правительство перевело средства для выплаты надбавок нашим медикам. Но в некоторых регионах есть случаи, когда эти средства выплачены не были. Всем главам областных администраций я поручаю в ближайшие дни полностью погасить задолженность перед врачами. В тех регионах, где будут невыплаты, главы администрации будут по меньшей мере лишены зарплат, а может, и своих должностей", - предупредил Зеленский.

Президент подчеркнул, что не будет терпеть такое отношение к медикам. Глава государства отметил, что на следующей неделе получит полную информацию относительно погашения задолженности и выплаты надбавок.

Ранее в среду министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что он шокирован тем, как выплачивают 300% зарплаты медикам за март, которые работают с больными COVID-19, и приказал до 8 мая руководителям на местах отчитаться о каждой больнице и каждом медработнике. Министр заверил, что 300% оклада за март должны получить все медики, независимо от того, сколько они проработали с зараженными коронавирусом.

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