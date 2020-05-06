Задержанный в Венесуэле американец заявил, что наемники должны были вывезти Мадуро в США

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая. /ТАСС/. Наемники, задержанные за попытку проникновения в Венесуэлу, должны были взять под свой контроль аэропорт и доставить туда президента страны Николаса Мадуро, чтобы затем увезти его в США. Такие показания дал задержанный за участие в операции гражданин Соединенных Штатов Люк Александр Денман.

"[Мы должны были обеспечить] прибытие самолетов, в том числе самолета, на котором должны были увезти Мадуро. Его должны были увезти в США", - сказал он на видео, которое было показано в эфире телеканала Venezolana de Television в среду.

Как утверждает Денман, он "получил указания гарантировать взятие под контроль аэропорта, чтобы осуществить безопасную транспортировку Мадуро к самолету".

"Я ожидал получить от $50 тыс. до $100 тыс.", - сказал задержанный. По его словам, до начала операции по вторжению в Венесуэлу он занимался обучением наемников в Колумбии. "Было три небольшие группы. В общей сложности 60-70 человек, - сказал Денман, который вместе с еще двумя участвовавшими в планировании и реализации операции гражданами США работал на частную американскую компанию Silvercorp.

3 мая венесуэльские власти сообщили о том, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента страны. По утверждению Мадуро, среди наемников, осуществивших вторжение в страну, были американские граждане, которые являются сотрудниками службы безопасности главы Белого дома Дональда Трампа.