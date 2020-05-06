Венесуэла обратится в МУС по вопросу о попытках вооруженного вторжения в страну

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая. /ТАСС/. МИД Венесуэлы готовит обращение в Международный уголовный суд (МУС) для расследования попыток вторжения в Боливарианскую Республику, предпринятых в начале мая. Об этом сообщил в среду президент страны Николас Мадуро.

"Я дал поручение главе МИД немедленно подготовить обращение в Гаагу с видеоматериалами и соответствующими документами по поводу агрессии со стороны США и правительства Дональда Трампа", - сказал он на транслировавшейся в Twitter пресс-конференции.

3 мая венесуэльские власти сообщили о том, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента страны. По утверждению Мадуро, среди наемников были американские граждане, которые являются сотрудниками Службы безопасности главы Белого дома Дональда Трампа. Задержанный за участие в операции гражданин США Люк Александр Денман на допросе заявил, что наемники должны были взять под свой контроль аэропорт и доставить туда президента страны Николаса Мадуро, чтобы затем увезти его в США.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.