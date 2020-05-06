Мадуро обвинил Трампа и Помпео в организации вторжения в Венесуэлу

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил своего американского коллегу Дональда Трампа и госсекретаря США Майкла Помпео в организации неудачного вторжения в Боливарианскую Республику, которое состоялось 3 мая. Соответствующее заявление он сделал в среду во время пресс-конференции в Каракасе, которая транслировалась в Twitter.

"Если бы это [вторжение] прошло удачно, то они [США] попытались бы устроить эскалацию конфликта. <...> За этим стоят Дональд Трамп и Майк Помпео", - заявил Мадуро.

3 мая венесуэльские власти сообщили о том, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента страны. По утверждению Мадуро, среди наемников были американские граждане, которые являются сотрудниками Службы безопасности главы Белого дома Дональда Трампа.