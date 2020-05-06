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Мадуро заявил, что задержанные наемники из США предстанут перед судом общей юрисдикции

Ранее президент Венесуэлы заявил, что среди участников попытки вторжения в страну были граждане США. Он продемонстрировал документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая. /ТАСС/. Граждане США, задержанные властями Венесуэлы при попытке устроить вторжение в страну в составе группы наемников, предстанут перед судом общей юрисдикции, а не военным трибуналом. Об этом заявил в среду на пресс-конференции президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Они были пойманы с поличным, их судят <...> гражданские суды Венесуэлы", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что рассмотрение их дел будет справедливым, и в ходе него обвиняемым в полном объеме предоставят все необходимые гарантии.

О том, что среди участников провалившейся попытки вторжения в Венесуэлу были граждане США, Мадуро сообщил в понедельник. В ходе выступления, которое транслировалось национальным телевидением, он продемонстрировал документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что его страна не имеют никакого отношения к случившемуся. Госсекретарь США Майкл Помпео в среду сообщил, что Вашингтон приложит все усилия, чтобы вернуть задержанных в Венесуэле соотечественников на родину.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэла
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