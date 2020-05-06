Мадуро заявил, что Венесуэла потребует от США выдать организатора попытки переворота

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 мая. /ТАСС/. Власти Венесуэлы будут добиваться от США выдачи главы охранной фирмы Silvercorp Джордана Гудро, которого Каракас считает организатором попытки государственного переворота. Об этом заявил в среду сам глава Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Я полагаю, что необходимо в соответствии с договором об экстрадиции между Венесуэлой и США потребовать выдачи господина Джордана Гудро, который признался в преступлении против порядка, мира и суверенитета Венесуэлы", - сказал он в ходе пресс-конференции, транслировавшейся в аккаунте главы государства в Twitter.

3 мая венесуэльские власти сообщили о том, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента страны. По утверждению Мадуро, среди наемников, осуществивших вторжение в страну, были американские граждане, которые являются сотрудниками службы безопасности главы Белого дома Дональда Трампа.