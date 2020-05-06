Сенат Польши призвал власти ввести режим ЧС из-за COVID, чтобы отложить выборы президента

ВАРШАВА, 6 мая. /ТАСС/. Верхняя палата польского парламента (Сенат) приняла постановление, призывающее власти республики ввести в стране положение стихийного бедствия из-за коронавируса, чтобы отложить запланированные на 10 мая президентские выборы. В ходе состоявшегося в среду голосования этот призыв поддержал 51 сенатор, 49 были против.

Как заявил на брифинге спикер Сената Томаш Гродзкий, "положение стихийного бедствия, которое уже существует де-факто, но не де-юре, дает широкие возможности чтобы отложить президентские выборы в соответствии с конституцией".

10 мая в Польше должен пройти первый тур президентских выборов. В правящей партии Польши "Закон и справедливость" (ЗиС) и в правительстве утверждают, что для переноса выборов на несколько месяцев нет никаких оснований. Согласно конституции, отложить голосование можно только в случае введения в стране чрезвычайного положения, военного положения или положения стихийного бедствия. Необходимости в этом власти не видят, несмотря на пандемию заболевания, вызванного коронавирусом.

6 апреля Сейм (нижняя палата парламента) принял предложенный ЗиС проект о дистанционном голосовании, которое проводилось бы не Избиркомом, а Польской почтой, находящейся в ведении министерства по контролю за государственными активами. В законопроекте отмечается, что почтовое голосование - необходимая мера, чтобы обезопасить избирателей в период пандемии. Против такой формы проведения выборов в масштабах всей республики выступили многие политики, опасающиеся фальсификации, оппозиция, эксперты и профсоюз почтальонов.

Сенат отклонил законопроект о почтовом голосовании, но у Сейма все равно осталась возможность его утвердить большинством голосов. ЗиС этим большинством располагает, но в правящей коалиции есть несколько депутатов из политического объединения "Соглашение", которые намерены голосовать против. Как ожидается, решающее голосование в Сейме состоится в четверг в первой половине дня.

Спикера Сейма рассматривает возможность перенести голосование на 17 или 23 мая. Аналитики не исключают, что 23 мая выборы президента могут пройти по смешанному принципу. Люди старшего возраста и находящиеся в карантине проголосуют по почте, а остальные смогут прийти в избирательные участки.