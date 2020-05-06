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В Госдепе заявили, что США и РФ в последнее время не обсуждали вопросы усыновления детей

За 2019 финансовый год американцы усыновили около 3 тыс. детей из зарубежных стран

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. США и Россия в последнее время не обсуждали вопросы усыновления детей в связи с действующим запретом на усыновление российских детей американцами. Об этом сообщила в среду журналистам во время телефонного брифинга специальный советник госсекретаря США по международным проблемам, связанным с детьми Мишель Бернье-Тот.

Она напомнила, что Россия связала запрещающий усыновление российских детей американцами "закон Димы Яковлева" с принятым в США "актом Магнитского". "У нас не было возможности поднять этот вопрос [усыновления российских детей] в последнее время", - отметила дипломат.

Бернье-Тот представила доклад Госдепартамента, который посвящен ситуации вокруг усыновления американцами детей из других стран в 2019 финансовом году (начинается в США с 1 октября). В документе говорится, что американцы усыновили 298 детей из Украины, что на 50 детей больше, чем в 2018 финансовом году. Кроме того, как отмечают в дипломатическом ведомстве, речь идет о самом высоком росте среди остальных стран.

У дипломата спросили, связан ли рост числа усыновленных детей из Украины с введенным ранее Россией запретом, и может ли идти речь о том, что таким образом усыновляются российские дети. "Я не знаю ответа на этот вопрос. Я могу уточнить это у моих коллег", - ответила она.

Всего за 2019 финансовый год американцы усыновили около 3 тыс. детей из зарубежных стран, что меньше по сравнению с 2018 годом, когда было усыновлено 4 059 детей. Госдепартамент связывает падение с показателями из двух стран - Китая и Эфиопии. "В обоих случаях эти сокращения обусловлены продолжающимися социальными, экономическими или правовыми изменениями в этих странах, которые Госдепартамент ранее фиксировал, сообщал о них", - отмечается в документе. При этом в 2019 году иностранные семьи усыновили 56 американских детей по сравнению с 81 ребенком в 2018 году.

О "законе Димы Яковлева"

"Закон Димы Яковлева" вступил в силу 1 января 2013 года. Свое неофициальное название он получил в память о погибшем в американском штате Вирджиния двухлетнем российском мальчике Диме Яковлеве. В феврале 2008 года он был усыновлен супругами из США, 8 июля 2008 года мальчик погиб из-за того, что отец запер его в автомобиле в жару. Принятие "закона Димы Яковлева" также стало ответом России на "акт Магнитского", подписанный в 2012 году занимавшим тогда пост президента США Бараком Обамой. Закон ввел санкции в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к смерти в московском следственном изоляторе "Матросская Тишина" аудитора британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, а также за другие, по их версии, нарушения прав человека.

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