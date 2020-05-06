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В Польше сообщили, что президентские выборы 10 мая не состоятся

По словам главы партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского, это решение лидеров правящей коалиции

ВАРШАВА, 6 мая. /ТАСС/. Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся. О таком решении сообщили в среду лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский, а также его партнер по коалиции, лидер политического объединения "Соглашение" Ярослав Говин.

"Спикер Сейма объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок", - указано в тексте заявления, распространенного Польским агентством печати.

По словам его авторов, это решение было принято "в связи с отказом оппозиции принять все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные в конституции сроки".

"Выборы, организованные Государственной избирательной комиссией, заботясь о безопасности поляков, учитывая эпидемическую ситуацию, состоятся при помощи почты", - отметили они, подчеркнув, что соответствующий закон будет поддержан всеми представителями коалиции.

Конфликт из-за почтового голосования

10 мая в Польше должен был пройти первый тур президентских выборов. Из-за распространения коронавируса избирательная кампания почти два месяца фактически заморожена. Многие политики и, согласно опросам, более 70% жителей Польши в таких условиях считали необходимым перенести волеизъявление на более поздний срок. Минздрав республики рекомендовал отложить голосование, в случае его проведения в классическом формате с организацией избирательных участков, на два года, учитывая эпидемию.

Ранее в правящей партии Польши "Закон и справедливость" и в правительстве утверждали, что для переноса выборов на несколько месяцев нет никаких оснований. Согласно конституции, отложить голосование можно только в случае введения в стране чрезвычайного положения. Необходимости в этом власти не видят, несмотря на пандемию заболевания, вызванного коронавирусом.

6 апреля Сейм (нижняя палата парламента) принял предложенный ЗиС проект о дистанционном голосовании, которое проводилось бы не Избиркомом, а Польской почтой, находящейся в ведении министерства по контролю за государственными активами. В законопроекте отмечается, что почтовое голосование - необходимая мера, чтобы обезопасить избирателей в период пандемии. Против такой формы проведения выборов в масштабах всей республики выступили многие политики, опасающиеся фальсификации, оппозиция, эксперты и профсоюз почтальонов.

Сенат (верхняя палата парламента) отклонил законопроект о почтовом голосовании, но у Сейма все равно осталась возможность его утвердить большинством голосов. ЗиС этим большинством располагает, но только в коалиции с объединением "Соглашение", которое ранее заявило о намерении голосовать против, так как считает, что столь важные перемены в Избирательный кодекс вносятся слишком поспешно. Сейчас же Говин обязался поддержать инициативу Качиньского, при условии внесения ряда обновлений.

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