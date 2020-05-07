Трамп наложил вето на резолюцию об ограничении полномочий по применению силы против Ирана

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса об ограничении его полномочий по использованию вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-службой Белого дома заявлении американского лидера.

"Сегодня я наложил вето на резолюцию, которая ставила задачу предписать мне прекратить использование Вооруженных сил США в боевых действиях против Ирана", - отмечается в документе.