ЕС подтвердил важность региона Западных Балкан для союза

ЗАГРЕБ/БРЮССЕЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза по итогам онлайн-саммита с лидерами стран Западных Балкан подтвердили неизменность курса сообщества относительно значения региона для объединенной Европы, заявив в очередной раз об их европейской перспективе, однако ничего конкретного не пообещали. Встреча, которая должна была пройти в Загребе и стать главным событием председательства Хорватии в Совете ЕС, состоялась в среду вечером в формате видеоконференции.

Абсолютный приоритет для ЕС

Страны Западных Балкан являются абсолютным приоритетом для Евросоюза и нынешней Еврокомиссии (ЕК), заявила на итоговой пресс-конференции глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "У нас была очень хорошая дискуссия с партнерами по общим вызовам и о том, как продвинуть наше сотрудничество. Этот саммит - свидетельство того, какую важность мы придаем региону. Это абсолютный приоритет для Евросоюза и моей Еврокомиссии", - отметила она.

Журналисты спрашивали лидеров ЕС о переговорах по вступлению стран Западных Балкан в состав Евросоюза и конкретных сроках, однако последние всячески избегали прямых ответов на такие вопросы. "Я могу подтвердить, что есть реальная европейская перспектива", - только и заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

При этом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил уверенность в том, что состоявшийся саммит поможет странам региона двигаться в правильном, европейском направлении. "Одна вещь является определенной. Этот саммит помогает им [государствам Западных Балкан] двигаться в правильном направлении", - подчеркнул Пленкович.

"Я думаю, что в столицах [балканского] региона имеется множество позитивных оценок того, что делает Европейский союз, - продолжил глава хорватского кабмина. - Эти страны расположены в кольце ЕС и, если мы посмотрим на географию, то у них нет альтернативы в том, чтобы направиться куда-либо в другое место".

Реформы и финансовая поддержка

В рамках евроинтеграционных процессов от стран Западных Балкан в Брюсселе ожидают прогресса в реализации реформ в сферах верховенства закона и борьбы с коррупцией, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. "Реформы имеют важнейшее значение. Реформы в сферах верховенства закона и борьбы с коррупцией жизненно необходимы. Евросоюз в этом вопросе ясен", - заявил Мишель.

С ним согласилась и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Эти реформы должны быть проведены и прогресс должен быть показан каждой страной, которая хочет присоединиться к ЕС", - добавила она.

Наряду с этим на фоне распространения коронавируса руководство ЕС выразило готовность выделить обещанную ранее финансовую поддержку на борьбу с пандемией. "Наша первая тема - это пандемия коронавируса, которую мы должны преодолеть в сотрудничестве. Поэтому ЕС мобилизовал пакет помощи странам Западных Балкан в размере более 3,3 млрд евро", - отметил председатель Евросовета.

Страны-кандидаты

В начале года Евросоюз изменил порядок проведения переговоров о приеме страны в ЕС. Если раньше начало этих переговоров обязательно должно было завершиться приемом государства, то теперь Брюссель может останавливать переговоры, прекращать их или перезапускать по отдельным направлениям при неудовлетворительных результатах. Внесение этих изменений позволило получить согласие Франции и Нидерландов на начало переговоров в конце марта с Албанией и Северной Македонией.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Ни для одной из этих стран даже теоретически не определены возможные сроки вступления в ЕС. Осенью 2018 года занимавший тогда пост председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Сербия и Черногория могут войти в Евросоюз до 2025 года.