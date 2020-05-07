В ходе военных операций США в 2019 году погибли 132 мирных жителя

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Более 130 мирных жителей погибли в 2019 году в ходе проведения военных операций США в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали. Соответствующие данные приводятся в опубликованном в среду докладе Министерства обороны Соединенных Штатов.

В составленном по запросу Конгресса США отчете Пентагона указывается, что 108 человек были убиты в Афганистане, 22 - в Сирии и Ираке, двое - в Сомали. В результате военных операций в Ливии и Йемене жертв среди мирного населения не было. Ранения в результате американских военных операций в общей сложности получил 91 мирный житель.

"В течение 2019 года ВС США принимали участие в ряде военных операций, некоторые из которых сопровождались потерями среди мирного населения, - указывается в докладе Пентагона. - Несмотря на то, что потери среди мирных жителей - это трагическая и неизбежная часть войны, ВС США привержены снижению возможного урона населению".

В докладе за 2018 год Пентагон отчитался о 120 погибших мирных жителях Ирака, Сирии, Афганистана и Сомали. Ранения в этих странах в общей сложности получили 65 человек.