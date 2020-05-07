СМИ: парламент Ирака одобрил программу нового правительства и большинство министров

КАИР, 7 мая. /ТАСС/. Совет представителей (парламент) Ирака в четверг выразил доверие правительству нового премьер-министра страны Мустафы аль-Казыми и одобрил его программу. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По информации телеканала, в ходе вечернего заседания Мустафа аль-Казыми, ранее возглавлявший иракскую разведку, принес парламенту присягу в качестве главы правительства. С момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году он стал шестым премьер-министром Ирака.

Депутаты утвердили 15 из 20 предложенных аль-Казыми кандидатов, в том числе глав МВД, Минобороны и Минфина. Отвергнуты пятеро претендентов - на посты министров торговли, сельского хозяйства, по делам миграции и беженцев, юстиции, а также главы министерства культуры, туризма и древностей.

Голосование по кандидатурам глав МИД и Миннефти было изначально отложено на более поздний срок, так как политические фракции еще не договорились по претендентам. При формировании кабинета министров аль-Казыми исходил из представительства политических блоков в парламенте. Так, шиитским силам было отдано 11 министерств, в том числе МИД, МВД, нефти, электроэнергетики, здравоохранения, транспорта, культуры и т. д., а суннитам - шесть, среди которых министерства обороны, образования, промышленности, планирования, торговли, а также молодежи и спорта. Курдам досталось три портфеля - финансов, юстиции и жилищного строительства, еще два - христианам. Всего в новом правительстве будет 22 министра.

Таким образом, только через без малого полгода Ираку удалось преодолеть правительственный кризис.

Новый премьер Ирака

53-летний аль-Казыми, считающийся независимым политиком, был назначен главой разведки Ирака в июне 2016 года. 9 апреля этого года президент страны Бархам Салех поручил ему сформировать новый кабинет министров, после того как предыдущий утвержденный им претендент Аднан аз-Зурфи отказался от предложенной должности. До этого на пост премьера 1 февраля Салех назначил еще одну предложенную ему парламентариями кандидатуру бывшего министра коммуникаций Мухаммеда Тауфика Алауи. Однако последний ровно через месяц также отозвал свою кандидатуру, после того как депутаты дважды не смогли провести заседание по вынесению вотума доверия его правительству, не собрав кворума.

В Ираке с начала октября прошлого года не стихали акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции, которые сопровождались стычками, погромами и насилием. Их жертвами стали более 500 человек, свыше 20 тыс. пострадали. Народные выступления значительно пошли на спад с началом распространения коронавируса в стране и введения властями жестких ограничительных мер, в том числе комендантского часа.

В отличие от предыдущих выдвиженцев на пост премьера, кандидатура аль-Казыми была позитивно воспринята большинством политических сил Ирака, которые пообещали поддержать его. До завершения процесса формирования правительства обязанности главы кабинета исполнял Адель Абдель Махди, подавший в отставку еще в конце ноября прошлого года.