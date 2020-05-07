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Власти Венесуэлы сообщили о задержании еще троих участников попытки вторжения в страну

Ранее венесуэльские власти сообщили о том, что им удалось предотвратить проникновение в страну из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента страны

ГАВАНА, 7 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Венесуэлы задержали еще троих пытавшихся проникнуть на территорию республики наемников. Об этом сообщил в среду глава министерства обороны страны Владимир Падрино Лопес.

"Вооруженные силы вместе с народом продолжают преследовать наемников и террористов, которые осмелились проникнуть на нашу территорию, чтобы убить президента Николаса Мадуро и залить нашу страну кровью. Еще трое взяты в плен на шоссе Хункито-Караяка [к западу от Каракаса]", - написал он в Twitter. Запись глава ведомства сопроводил фотографией группы задержанных.

3 мая венесуэльские власти сообщили о том, что им удалось предотвратить проникновение в страну из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента страны. По утверждению Мадуро, среди наемников были американские граждане, которые являются сотрудниками Службы безопасности главы Белого дома Дональда Трампа. Ранее власти Венесуэлы сообщали о задержании 17 наемников.

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Венесуэла
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