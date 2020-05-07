Трамп объявил о выдвижении кандидатуры на пост посла в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть Джеймса Стори на должность американского посла в Венесуэле. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о своем намерении выдвинуть следующее лицо на ключевой пост в своей администрации: Джеймса Стори из штата Южная Каролина на должность чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Боливарианской республике Венесуэла", - сообщается в документе.

Стори в настоящее время является временным поверенным в делах США в отделе по делам Венесуэлы американского посольства в Колумбии. Ранее он занимал должность временного поверенного в делах США в Венесуэле.

В конце апреля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти США прорабатывают вопрос о возобновлении работы американского посольства в Каракасе после "ухода [Николаса] Мадуро" с поста президента Боливарианской Республики.

В середине марта 2019 года Госдепартамент объявил об отзыве из Каракаса персонала американского посольства. В обнародованном от имени Помпео письменном заявлении говорилось, что присутствие американского дипломатического персонала в Каракасе стало ограничителем политики Вашингтона в отношении Венесуэлы. На сайте посольства отмечалось, что с 11 марта 2019 года его деятельность на территории Боливарианской Республики "приостановлена до дальнейшего уведомления".

28 августа 2019 года Госдепартамент объявил об открытии в американском посольстве в Колумбии временного "дипломатического офиса" - отдела по делам Венесуэлы. Как отметили в американском дипведомстве, эта структура, которую возглавил временный поверенный в делах США в Венесуэле Стори, будет работать с венесуэльской оппозицией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявляла, что Москва считает открытие в американском посольстве в Колумбии временного "дипломатического офиса" частью незаконных усилий по вмешательству во внутренние дела Боливарианской Республики.

Ситуация в Венесуэле

3 мая венесуэльские власти сообщили о том, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента страны Николаса Мадуро. По утверждению Мадуро, среди наемников были американские граждане, которые являются сотрудниками Службы безопасности главы Белого дома Дональда Трампа. Задержанный за участие в операции гражданин США Люк Александр Денман на допросе заявил, что наемники должны были взять под свой контроль аэропорт и доставить туда президента страны Николаса Мадуро, чтобы затем увезти его в США.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.