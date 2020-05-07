В США начали производство новых противотанковых ракет

ТАСС, 7 мая. Совместная группа компаний Raytheon - Lockheed Martin начала производство новой модели противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте Lockheed Martin.

Новый комплекс получил наименование Javelin F-Model (FGM-148F). Отмечается, что специалисты оснастили ПТРК усовершенствованной боеголовкой, способной пробивать броню с динамической защитой, а также уничтожать легкие бронированные машины. В Lockheed Martin заявили, что Пентагон уже разместил заказ на 45 тыс. новых Javelin.