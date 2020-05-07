Госсекретарь США заявил премьеру Чехии о "враждебном влиянии" Китая и России

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео упомянул в телефонном разговоре с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, что Вашингтон обеспокоен "враждебным влиянием" со стороны Китая и России. Такое утверждение содержится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

"Госсекретарь вновь подчеркнул обеспокоенность по поводу усилившейся пропаганды и враждебного влияния со стороны КНР и России, а также поддерживаемых ими сил", - утверждается в документе.

Глава американской дипломатии также обсудил с чешским премьером совместную борьбу с пандемией, торговые и инвестиционные связи. Кроме того, Помпео и Бабиш приняли совместную декларацию по обеспечению безопасности сетей связи пятого поколения 5G, подчеркивается в заявлении.