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Politico: Конгресс США может опубликовать 53 документа о якобы "вмешательстве РФ" в выборы

Ранее Белый дом требовал провести до публикации повторный анализ материалов на предмет наличия в них секретной информации, но теперь отказался от этого

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США готовится опубликовать 53 стенограммы свидетельских показаний, касающиеся приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает в среду газета Politico. Документы связаны с расследованием республиканцев, руководивших комитетом до 2019 года.

Ранее Белый дом требовал провести до публикации повторный анализ материалов на предмет наличия в них секретной информации, но теперь отказался от этого. О конкретных причинах смены позиции не сообщается, однако, по данным издания, решение последовало после призывов сторонников президента США Дональда Трампа к главе комитета, демократу Адаму Шиффу обнародовать документы. "Этот шаг открывает путь к публикации 53 стенограмм", - отмечает газета.

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл уведомил о соответствующем решении конгрессменов. "После более чем года ненужной задержки аппарат директора Национальной разведки завершил длительный анализ стенограмм на предмет секретности, а Белый дом прекратил настойчиво добиваться пересмотра ключевых материалов", - говорится в заявлении пресс-секретаря комитета.

Законодатели намерены как можно скорее, насколько позволяют введенные из-за пандемии ограничения, проанализировать предложенные разведсообществом отредактированные версии документов. В марте 2019 года представители спецслужб сообщили о намерении администрации пересмотреть документы, против чего выступил Шифф. Сотрудники разведки согласились не делиться материалами с чиновниками, однако процесс зашел в тупик, и лишь в июне того же года конгрессменам предложили отредактированные версии 43 из 53 стенограмм. При этом Белый дом настаивал на пересмотре десяти оставшихся документов.

На данный момент, исходя из письма Гренелла в адрес комитета, вопрос спорного блока решен.

"Остается неясным, как быстро группа рассмотрит предложения разведки, однако, как ожидается, материалы, содержащие тысячи страниц, заново откроют дела, связанные с контактами предвыборной кампании Дональда Трампа (в 2016 году - прим. ТАСС) с Россией", - пишет издание.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году спецслужбы США инкриминируют России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

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