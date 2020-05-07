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СМИ: Сенат США спустя два года утвердил кандидатуру главы контрразведывательного ведомства

В поддержку Уильяма Иванины проголосовали 83 сенатора

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Сенат Конгресса США спустя почти два года после выдвижения кандидатуры Уильяма Иванины на пост директора Национального центра контрразведки и безопасности в аппарате директора национальной разведки США утвердил его в этой должности. Об этом сообщает в среду газета The Hill.

В поддержку кандидатуры проголосовали 83 сенатора, семь выступили против.

Иванина был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом еще в феврале 2018 года. При этом сам он по факту возглавлял ведомство еще с 2014 года, однако через год американские законодатели внесли его пост в список должностей, назначение на которые должен утверждать Сенат.

Практически сразу процесс утверждения кандидатуры заблокировал сенатор Чак Грассли (республиканец от штата Айова). Как он сам пояснил, сделано это было не из-за наличия претензий к квалификации Иванины, а потому, что Грассли хотел таким образом надавить на Министерство юстиции США и аппарат директора национальной разведки, от которых он требовал документы, связанные с расследованием приписываемых предвыборному штабу Трампа связей с Россией.

"Благодаря недавним действиям аппарата директора национальной разведки и генерального прокурора, которые наконец дали ответ на мой давно отправленный запрос, я снимаю свои замечания относительно выдвижения господина Иванины", - заявил Грассли.

"Застрявшие" кандидатуры

Ранее Трамп пригрозил принудительно завершить сессии обеих палат Конгресса, если Сенат в срочном порядке не проголосует по выдвинутым им кандидатурам на вакантные посты в администрации. Как пояснил американский лидер, это позволит ему воспользоваться имеющимися в соответствии с конституцией полномочиями заполнить эти вакансии самостоятельно.

По его словам, порядка 129 выдвинутых кандидатур "застряли в Сенате". Хозяин Белого дома объяснил это тем, что "одна из партий создает препятствия".

В понедельник американские сенаторы, покинувшие рабочие места из-за пандемии нового коронавируса на пять недель, возобновили полноценную работу, несмотря на опасения, связанные с распространением инфекции.

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