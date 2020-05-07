МИД Эстонии не ожидает скорого открытия границ с Россией

ТАЛЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предположил, что открытие границ между этой республикой и Россией не произойдет в ближайшее время.

"Я был бы очень осторожен с обещанием, что это может произойти в ближайшем будущем, - приводит в четверг его слова портал ERR. - Но это не означает, что транзит товаров не продолжится. Да и имеющие постоянный вид на жительство в Эстонии лица, которые хотят приехать сюда из России, могут это сделать".

По словам Рейнсалу, с точки зрения эстонского права граждане этой страны могли бы посещать Россию. "Мы это никаким образом не запрещали", - утверждал он.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 28 марта подписал распоряжение правительства о временном ограничении движения через государственную границу России с 30 марта. 13 марта правительство Эстонии ввело режим чрезвычайного положения в связи с пандемией, он действует до 17 мая. С 17 марта Эстония восстановила пограничный контроль и ввела запрет на въезд иностранцев.

В среду премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что страны Балтии откроют с 15 мая внутренние границы для свободного передвижения жителей между соседними государствами.