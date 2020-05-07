Азербайджан предлагает провести сессию ГА ООН по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Вопрос объединения усилий международного сообщества для борьбы с коронавирусом следует обсудить на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Конечно, общая беда объединяет, - сказал Алиев. - Поэтому главной целью проведения саммита [Движения неприсоединения] было проявление солидарности внутри организации, а также эффективное сотрудничество с ведущими международными организациями. Мы предложили по моей инициативе провести специальную [сессию] Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященную коронавирусу".

Алиев добавил, что Азербайджан предпринял и другие усилия для борьбы с пандемией в мировом масштабе. "Мы выделили $5 млн Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для оказания неотложной поддержки наиболее уязвимым странам-членам Движения. Это второй наш донорский взнос. Ранее, в марте, мы также выделяли $5 млн ВОЗ для борьбы с глобальной пандемией".

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