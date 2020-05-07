{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Азербайджан предлагает провести сессию ГА ООН по борьбе с коронавирусом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна предоставила ВОЗ два донорских взноса по $5 млн каждый

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Вопрос объединения усилий международного сообщества для борьбы с коронавирусом следует обсудить на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

На эту тему
Ильхам Алиев: атаки на памятники советским воинам заслуживают презрения

"Конечно, общая беда объединяет, - сказал Алиев. - Поэтому главной целью проведения саммита [Движения неприсоединения] было проявление солидарности внутри организации, а также эффективное сотрудничество с ведущими международными организациями. Мы предложили по моей инициативе провести специальную [сессию] Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященную коронавирусу".

Алиев добавил, что Азербайджан предпринял и другие усилия для борьбы с пандемией в мировом масштабе. "Мы выделили $5 млн Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для оказания неотложной поддержки наиболее уязвимым странам-членам Движения. Это второй наш донорский взнос. Ранее, в марте, мы также выделяли $5 млн ВОЗ для борьбы с глобальной пандемией".

Полностью интервью читайте в специальном проекте ТАСС "Мировые лидеры о Великой Победе" и смотрите на телеканале "Россия-24".

Теги
АзербайджанАлиев, Ильхам Гейдар оглыПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
МИД КНР потребовал от США одуматься в ответ на сравнение Трампом коронавируса с терактами
Американцам следует сосредоточиться на мерах по противодействию пандемии, отметила официальный представитель ведомства Хуа Чуньин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС