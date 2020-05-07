На Украине разработали план "информационной реинтеграции" Донбасса и Крыма

КИЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Национальный совет по телевидению и радиовещанию одобрил проекты распоряжений правительства Украины об утверждении плана мер по реализации стратегий "информационной реинтеграции" неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также Крыма. Об этом сказано в сообщении ведомства.

"Рассмотрев и обсудив проекты распоряжений кабинета министров Украины, Национальный совет на заседании 7 мая принял решение об их согласовании", - сообщил регулятор. В Нацсовете заявили, что перед Киевом стоит задача с помощью информационных инструментов "создать предпосылки для восстановления территориальной целостности и суверенитета, содействовать защите прав и свобод граждан Украины".

Стратегия информационной реинтеграции Донецкой и Луганской областей была утверждена правительством Владимира Гройсмана 26 июля 2018 года. Среди задач, поставленных в ней, - обеспечение доступа граждан страны, проживающих на неподконтрольных территориях Донбасса, а также прилегающих к ним территориях, к "всеукраинскому информационному пространству". Одним из средств достижения этого названо блокирование телерадиовещателей, которые находятся на неподконтрольных территориях.

Кабмин Украины 27 декабря 2018 года одобрил стратегию информационной реинтеграции Крыма и города Севастополя. Советник министра информационной политики Юлия Каздобина сообщала тогда, что документ позволит определить "направления информационной политики для оккупированных территорий, а также будет сигналом, что Украина продолжает бороться за освобождение Крыма от оккупации". По ее словам, в документе предусмотрен ряд мероприятий, которые направлены на "формирование понимания незаконности оккупации Крыма", а также неизбежности его воссоединения с Украиной в будущем. Стратегия, уверяла Каздобина, также призвана развенчать "мифы об истории и настоящем Крыма" и работать над созданием "новых каналов донесения информации до жителей оккупированных территорий".