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Пандемия коронавируса нового типа

Премьер Эстонии заявил, что республика готовится ко второй волне коронавируса

Режим чрезвычайного положения в стране действует до 17 мая

ТАЛЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Правительство Эстонии готовится к возможной второй волне распространения коронавируса. Об этом в четверг заявил премьер-министр республики Юри Ратас.

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"Начнется ли вторая волна в середине лета, в конце лета или осенью, этого сейчас не может сказать никто в мире, - приводит его слова агентство BNS. - Но правительство занимается тем, чтобы подготовиться ко второй волне". По словам Ратаса, в течение мая различные эстонские министерства должны представить свои предложения по поводу того, как повысить готовность страны к новой вспышке пандемии.

"У нас созданы отделения COVID-19 в больницах, - сказал Ратас. - Мы, безусловно, обладаем большей готовностью в плане средств индивидуальной защиты и тестирования. У нас, безусловно, более высокая научная готовность".

Тартуский университет 5 мая по итогам первой недели выборочного массового тестирования жителей страны на коронавирус заявил, что заболевание не получило широкого распространения в Эстонии. Общее число заразившихся коронавирусом в республике достигло в четверг 1 720. За сутки в стране диагностировано семь новых случаев заражения, накануне - два. Число умерших достигло 56.

С 13 марта в Эстонии введен режим чрезвычайного положения в связи с пандемией, он действует до 17 мая.

Теги
ЭстонияРатас, ЮриПандемия коронавируса нового типа
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