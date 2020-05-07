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Санкции в отношении России

Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции в отношении россиян

Это Черногория, Албания, Норвегия и Украина

ТАСС, 7 мая. Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении на полгода индивидуальных санкций в отношении граждан России. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, опубликованном в четверг.

"Страны-кандидаты [на вступление в ЕС] Черногория и Албания, страна - член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению [Евросоюза]. Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.

Помимо этого Черногория, Албания, Норвегия, Украина, а также Молдавия присоединились к решению Евросоюза от 6 марта о продлении на год санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и еще девяти человек из его окружения.

13 марта Евросоюз официально продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении граждан России.

Евросоюз в 2014 году начал вводить санкции в отношении российских и украинских граждан "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В черный список входят 175 человек, среди которых есть граждане России и Украины, а также 44 юридических лица, главным образом органы власти и военные формирования Донецкой и Луганской народных республик.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. Последний представляет собой набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.

Теги
РоссияСанкции в отношении России
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