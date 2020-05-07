Президент Израиля поручил по итогам выборов 2 марта Нетаньяху сформировать правительство

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин поручил в четверг формирование правительства по итогам выборов 2 марта лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху. Как напомнила канцелярия главы государства, политику отведено на создание кабинета 14 дней.

"После получения подписей 72 депутатов Кнессета, попросивших поручить формирование правительства Биньямину Нетаньяху, президент Ривлин поручил ему (Нетаньяху - прим. ТАСС) эту задачу. Письмо о поручении задачи формирования правительства Нетаньяху было только что направлено в канцелярию премьер-министра, также была проинформирована канцелярия спикера Кнессета о просьбе 72 депутатов Кнессета, направленной президенту ранее", - говорится в документе.

"По просьбе большинства депутатов Кнессета, переданной мне сегодня, 7 мая 2020 года, и в соответствии с законом данным письмом информирую о том, что у вас есть 14 дней на формирование правительства", - цитирует канцелярия Ривлина его письмо, обращенное Нетаньяху.

Ранее в четверг Кнессет утвердил коалиционное соглашение между "Ликуд" и "Кахоль-Лаван", одобрив большинством в 72 голоса против 36 закон о ротации Нетаньяху и Ганца на премьерском посту, а также ряд других актов, которые обеспечат работу будущей коалиции. В соответствии с договоренностью между партиями первые 18 месяцев пост главы кабмина будет занимать Нетаньяху, после чего на полтора года премьерство перейдет Ганцу.

Высший суд справедливости Израиля (Верховный суд) 6 мая отклонил все поданные оппозицией апелляции с требованиями запретить Нетаньяху формировать правительство по итогам выборов 2 марта и отменить коалиционное соглашение между "Ликуд" и "Кахоль-Лаван". Обе партии после этого решения суда сообщили, что договорились привести новое израильское правительство к присяге 13 мая.

Нетаньяху и Ганц 20 апреля подписали соглашение о создании правительственной коалиции по итогам выборов 2 марта, которые стали уже вторыми повторными и третьими по счету с апреля 2019 года. По итогам предыдущего голосования по составу парламента 17 сентября 2019 года Нетаньяху и Ганц по очереди не смогли за отведенные им 28 дней сформировать правительство, после чего Ривлин передал на 21 день право на такую попытку всему составу Кнессета, но это также не принесло результатов. По итогам первых в 2019 году выборов 9 апреля Нетаньяху после неудачи в создании правительства за 28 дней и дополнительные две недели провел через парламент закон о его самороспуске и проведении первых в истории еврейского государства перевыборов 17 сентября.