Глава МИД Израиля написал в письме Лаврову, что будет вечно благодарен Красной армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац направил в четверг письмо главе внешнеполитического ведомства России Сергею Лаврову, в котором написал, что будет вечно благодарен Красной армии за спасение его матери из Освенцима. Выдержи из письма израильского министра распространила в четверг его пресс-служба.

"Народ и правительство Израиля всегда будут помнить вклад Красной армии и народов СССР в разгром бесчеловечного нацистского режима и их роль в освобождении лагерей смерти в Европе. Мы помним также о гигантских жертвах, которые были принесены во имя Победы. Что касается меня, я буду вечно благодарен Красной армии, которая спасла мою мать Малку Кац, когда советские солдаты освободили Освенцим - Биркенау (Аушвиц)", - написал Кац Лаврову.

"Подвиг тысяч ветеранов Красной Армии, которые сражались вместе со своими товарищами во Второй мировой войне, и в настоящее время живут в Израиле, навсегда останется в наших сердцах", - добавил Кац.

Ранее в четверг глава МИД Израиля в специальном заявлении, распространенном его пресс-службой подчеркнул, что "День Победы важен для Израиля и еврейского народа". Министр добавил, что "еврейский народ был на грани уничтожения, но благодаря разгрому гитлеровской Германии смог взять судьбу в свои руки".