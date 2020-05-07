Конституционный суд Молдавии признал незаконным соглашение о займе у России

КИШИНЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии признал не соответствующим основному закону страны соглашение о займе у РФ в размере €200 млн. Такое решение было принято на заседании в четверг по требованию депутатов от проевропейской оппозиции.

"КС считает не соответствующим основному закону соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Молдова о предоставлении правительству государственного финансового займа. Решение окончательное и пересмотру не подлежит", - заявила председатель КС Домника Маноле.