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Министр обороны Хорватии объявил о своей отставке после крушения самолета ВВС страны

В результате крушения учебно-тренировочного самолета ВВС Хорватии погибли два пилота

ЗАГРЕБ, 7 мая. /ТАСС/. Вице-премьер, министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич после крушения учебно-тренировочного самолета вооруженных сил республики принял решение уйти в отставку. Об этом глава Минобороны сообщил 7 мая.

"Я с сегодняшнего дня подаю в отставку с поста вице-премьера и министра обороны", - приводит слова Крстичевича государственное информационное агентство HINA.

Ранее в четверг недалеко от города Задара произошло крушение учебно-тренировочного самолета военно-воздушных сил Хорватии, в результате которого погибли два пилота - инструктор Марко Новкович и стажер Лука Ягатич. По факту происшествия начато расследование, причины крушения устанавливаются.

Как уточнил в беседе с журналистами глава Минобороны, он не уведомил о своей отставке главу правительства Андрея Пленковича.

"Наша задача сейчас быть с семьями [погибших пилотов], и мы окажем семьям всю необходимую помощь и поддержку, - подчеркнул Крстичевич. - Я как министр обороны хочу выразить соболезнования семьям [погибших] и военнослужащим хорватских ВВС и всей армии".

Соболезнования родным и близким погибших пилотов также выразили президент и премьер-министр Хорватии.

Теги
Хорватия
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