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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп заявил, что США отправят России аппараты ИВЛ, когда в этом возникнет необходимость

Президент США также положительно оценил беседу с Владимиром Путиным
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/Oliver Contreras
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/Oliver Contreras

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты в нужный момент направят РФ аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в качестве помощи в борьбе с новым коронавирусом. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в четверг в Белом доме.

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По словам главы вашингтонской администрации, соответствующее предложение он сделал во время состоявшегося ранее в этот день телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Мы помогаем многим странам, Россия переживает трудные времена - как и все они оказались под ударом COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). <...> Я предложил, если им нужно, у нас много аппаратов ИВЛ, если им нужны аппараты ИВЛ, мы бы с радостью отправили некоторое их количество. И мы сделаем это. В подходящий момент мы направим", - сказал Трамп.

Он положительно оценил беседу с Путиным. "У нас был продолжительный разговор. <...> Мы были партнерами [во Второй мировой войне] <...>. Это было очень любезно, он позвонил, это был поздравительный звонок <...> по случаю 75-летия Победы [над нацизмом]", - добавил Трамп.

Ранее о переговорах Путина и Трампа сообщила пресс-служба Кремля. Она отмечала, что в числе обсуждаемых тем было противодействие пандемии, в том числе предложение американской стороны направить в РФ партию медицинского оборудования.

В апреле РФ передала США партию медицинских принадлежностей в качестве помощи для противодействия распространению инфекции. Трамп тогда назвал доставку помощи чрезвычайно любезным жестом России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что Россия воспользуется предложением США о поставке аппаратов ИВЛ, если такая необходимость возникнет.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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