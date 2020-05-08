СМИ: лидер КНДР направил устное послание председателю КНР

ПХЕНЬЯН, 8 мая. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил устное послание председателю КНР Си Цзиньпину, в котором высоко оценил успехи Китая в борьбе с коронавирусом. Об том сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын направил устное личное послание генеральному секретарю ЦК КПК, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину в связи с тем, что Китай достигает успехов в работе против эпидемии COVID-19 [вызываемое коронавирусом заболевание]", - отметило агентство.