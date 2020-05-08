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КНДР назвала военные учения Южной Кореи "безумной провокацией"

В заявлении северокорейского министерства вооруженных сил отмечается, что они были проведены "в самой горячей точке" в акватории близ западного побережья КНДР

ПХЕНЬЯН, 8 мая. /ТАСС/. КНДР осудила совместные учения авиации и флота Южной Кореи, проведенные в непосредственной близости от границ народной республики, назвав такой шаг безумной провокацией. Об этом говорится в заявлении представителя Министерства народных вооруженных сил КНДР, текст которого приводит в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Представитель Министерства народных вооруженных сил КНДР осудил безумный военный провокационный акт южнокорейских военных кругов", - подчеркивается в сообщении ЦТАК. Как поясняет агентство, Южная Корея провела 6 мая военные маневры с участием 20 истребителей и одного быстроходного судна ВМС в непосредственной близости от границ КНДР в районе западного побережья народной республики.

Как отмечается в заявлении, учения авиации и флота Южной Кореи были проведены "в самой горячей точке" в акватории близ западного побережья КНДР, где "в прошлое время было военное столкновение между Севером и Югом". "Еще более серьезным является тот факт, что южнокорейские военные круги провели военные учения, назвав нас врагом", - подчеркивается в заявлении представителя Министерства народных вооруженных сил КНДР. Подобные действия южнокорейских военных "отбрасывают ситуацию к начальной точке, существовавшей до проведения межкорейского саммита 2018 года", - резюмировало ЦТАК.

С апреля по сентябрь 2018 года лидеры КНДР и Южной Кореи провели три межкорейских саммита, где обсуждались вопросы нормализации отношений Севера и Юга Корейского полуострова. В частности, на саммите 27 апреля 2018 года председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию, в которой договорились положить конец враждебности между двумя странами.

Во время визита Мун Чжэ Ина в Пхеньян 18-20 сентября 2018 года министры обороны Севера и Юга подписали документ, направленный на снижение напряженности и избежание столкновений между военными двух стран в районе межкорейской границы. В Сеуле позднее охарактеризовали это соглашение как фактический "пакт о ненападении".

Теги
КНДРРеспублика КореяКим Чен ЫнМун Чжэ Ин
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