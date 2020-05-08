Комитет Конгресса США опубликовал 57 документов о якобы "вмешательстве РФ" в выборы

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал на своем сайте в четверг 57 стенограмм свидетельских показаний и сопроводительных документов, касающихся приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Документы связаны с расследованием, которое проводили с 2017 год по 2018 год республиканцы, имевшие большинство в комитете до начала 2019 года. Законодатели пытались выяснить, координировали ли свои действия члены предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа с российской стороной. Доклад по итогам этого расследования был опубликован 27 апреля 2018 года. В нем говорилось об отсутствии доказательств сговора.

Ранее Белый дом требовал провести до публикации повторный анализ материалов на предмет наличия в них секретной информации, но теперь отказался от этого. О конкретных причинах смены позиции не сообщается, однако, по данным газеты Politico, решение последовало после призывов республиканцев к главе спецкомитета Адаму Шиффу (демократ от штата Калифорния) обнародовать документы. В своем заявлении после публикации документов он утверждал, что они якобы доказывают "российское вмешательство".

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году спецслужбы США инкриминируют России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.