Помпео пообещал украинскому министру "создавать издержки" для РФ, в том числе санкциями

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в ходе телефонного разговора с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации "создавать издержки" для России. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Соединенные Штаты продолжат создавать издержки для России, в том числе за счет санкций", до тех пор пока не начнут исполняться минские соглашения, а Крым будет оставаться в составе РФ, говорится в сообщении.

Кроме того, Помпео, отмечается в документе, заявил о препятствиях "России и поддерживаемых ей сил" для "передвижения наблюдателей ОБСЕ и представителей гуманитарных организаций на востоке Украины". При этом американский госсекретарь выступил с утверждением, будто для этого используется пандемия нового коронавируса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что требования для сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине со стороны Донецка и Луганска из-за коронавируса не означают запрета доступа в Донбасс. Как указал российский министр, введенные Донецком и Луганском для представителей СММ ОБСЕ меры включают в себя необходимость пройти элементарный тест, чтобы показать, что сотрудник миссии "в добром здравии" пересекает линию разграничения, а также выдержать короткий карантин после ее пересечения. По мнению Лаврова, обвинения в адрес Донецка и Луганска из-за введенных ими мер - это неприемлемая политизация борьбы с пандемией.

США начали вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года. Под их действие попал ряд российских банков и компаний, крупных предпринимателей, а также должностные лица высокого ранга РФ и правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича, руководство провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, был запрещен "экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым". Американские инвестиции на территории полуострова тоже оказались вне закона. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.