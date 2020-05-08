Турция ввела в эксплуатацию часть систем С-400

АНКАРА, 8 мая. /ТАСС/. Турция продолжает развертывание российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и ввела в эксплуатацию определенные комплексы. Об этом сообщил в пятницу руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

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"Процесс развертывания С-400 продолжается, и определенные системы были введены в эксплуатацию", - приводит его слова газета Milliyet.

Демир также заявил, что у России не будет "желаемого доступа" к развернутым в Турции С-400.

"Несмотря на то, что в соглашение о поставках включены пункты об обучении [турецкого персонала], техническом обслуживании, технической поддержке, российский персонал не сможет получить желаемый доступ к батареям С-400", - подчеркнул глава оборонпрома.

30 апреля официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что процесс развертывания С-400 в республике задерживается из-за пандемии коронавируса нового типа. Однако, по его словам, "этот процесс будет продолжен в соответствии с планами".

21 апреля глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус сообщил, Вашингтон "глубоко обеспокоен" сообщениями о том, что Анкара продолжает ввод С-400 в эксплуатацию.