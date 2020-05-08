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Суд отменил меру пресечения националистке Зверобой по делу об угрозах Зеленскому

Такое решение было принято судом в связи с тем, что прокуроры не подали вовремя необходимого ходатайства

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева отказался продлевать меру пресечения в виде личного обязательства украинской националистке Елене Беленькой (кличка Маруся Зверобой), проходящей по делу об угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее решение суда обнародовал в пятницу ее адвокат Андрей Писаренко.

"Следственный судья Печерского суда вернул прокурору по делу потерпевшего Зеленского ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Марусе Зверобой", - написал он в Facebook, опубликовав копию судебного документа.

Решение обжалованию не подлежит. По словам защитника, оно было принято в связи с тем, что прокуроры не подали вовремя необходимого ходатайства. Теперь у Зверобой нет никаких ограничений, заверил Писаренко.

Уголовное дело против Маруси Зверобой - блогера и бывшей участницы силовой операции в Донбассе, а также в отношении депутата Верховной рады, представителя партии "Европейская солидарность" Софии Федины было открыто после их беседы в конце октября в соцсетях о возможных обстоятельствах, при которых украинский президент может погибнуть. Так, Федина заявила, что Зеленский "наносит большой вред стране" и может стать жертвой покушения или попасть под обстрел. При этом она уточнила, что ее слова лишь "предупреждение", а не угроза. Госбюро расследований Украины ведет следствие в отношении Федины и Зверобой по статьям УК Украины "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", а также "Посягательство на жизнь государственного деятеля".

10 февраля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Зверобой в виде личного обязательства с ношением электронного браслета. 10 марта этот же суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства и для Федины.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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