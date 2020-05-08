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Почти 100 депутатов Рады не получили выплаты в марте из-за прогулов

Некоторые депутаты не исполняли свои полномочия два месяца подряд

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Около 100 парламентариев Верховной рады не получили в марте выплаты на исполнение депутатских полномочий. Об этом в пятницу сообщило агентство "Украинские новости".

"Выплаты за март этого года не получили 94 народных депутата из-за того, что в этот период они не выполняли свои депутатские полномочия", - говорится в ответе секретариата Рады на информационный запрос издания.

Среди них есть "особо злостные" нарушители. Как следует из ответа, не исполняли депутатские полномочия два месяца подряд (в марте и феврале) председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, экс-президент, депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко, председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко и депутат от фракции "Голос", музыкант Святослав Вакарчук.

Гражданская сеть "Опора" ранее обнародовала данные о том, кто из депутатов пропустил больше всего голосований в Верховной раде за полгода работы. Оказалось, что это депутаты от фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), "Батькивщина", "Слуга народа" и внефракционные. Лидером оказался Вадим Рабинович из ОПЗЖ (74%). На втором и третьем местах - его коллеги по фракции Вадим Столар (68,9%) и Денис Исаенко (61,8%). В списке "прогульщиков" также оказались Александр Дубинский ("Слуга народа"), Анжелика Лабунская ("Батькивщина"), Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Любовь Шпак ("Слуга народа"), Виталий Данилов ("Батькивщина"), Игорь Кисилев (ОПЗЖ), Олег Волошин (ОПЗЖ), Дмитрий Шенцев (внефракционные) и Юрий Солод (ОПЗЖ).

Согласно принятым осенью изменениям в законодательство, исполнение депутатами своих полномочий оценивается по участию в голосованиях. Депутатам, пропустившим более 30% голосований, не возмещаются расходы, связанные с выполнением ими депутатских полномочий за соответствующий календарный месяц. В среднем зарплата депутата Рады составляет чуть более 40 тыс. гривен ($1,5 тыс.), и еще примерно такая же сумма выделяется для выполнения депутатских полномочий.

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