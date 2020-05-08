{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Берлине заявили, что только Германия виновна в развязывании Второй мировой войны

Глава МИД ФРГ Хайко Маас и немецкий историк Андреас Виршинг также призвали к осторожному обращению с историей

БЕРЛИН, 8 мая. /ТАСС/. Только одна Германия несет ответственность за развязывание Второй мировой войны; тот, кто пытается представить другие народы в качестве преступников, переписывает историю и вносит раскол в Европе. Об этом говорится в совместной статье главы МИД ФРГ Хайко Мааса и немецкого историка, профессора Андреаса Виршинга, опубликованной в издании Der Spiegel по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны.

В ней отмечается, что 8 мая "стал Днем освобождения для миллионов лишенных прав и гонимых, Днем памяти жертв, Победой над беззаконием". "Немцы заплатили цену за то, что позволили осуществиться 30 января 1933 года (назначение Адольфа Гитлера рейхсканцлером - прим. ТАСС) и не смогли освободиться от национал-социализма собственными силами", - говорится в статье.

Спецпроект на тему
Ненужная война Вторая мировая в цифрах и фактах

"Прошлое Германии показывает опасность ревизионизма, который заменяет рациональное мышление национальными мифами", - указали Маас и Виршинг. В этой связи они призвали к осторожному обращению с историей и напомнили, что в большинстве бывших республик СССР и странах западной коалиции в день годовщины окончания войны проходят торжества и военные парады, в то время как в Польше, странах Балтии и некоторых других государствах Европы его встречают со смешанными эмоциями.

"Радость по поводу победы над национал-социализмом связана для них с началом новой формы несвободы", - считают Маас и Виршинг.

Они отметили, что как раз Германия, учитывая ее прошлое, должна ясно высказывать свое мнение, когда "тех, на кого напали, превращают в агрессоров, а жертв - в преступников". "Постоянно предпринимаемая в последние месяцы попытка таким бесстыдным образом переписать историю требует от нас ясной позиции, которая, собственно говоря, вообще не нужна в свете непреложного исторического факта - только одна Германия нападением на Польшу развязала Вторую мировую войну", - подчеркнули Маас и Виршинг.

"И только одна Германия несет ответственность за преступления Холокоста. Тот, кто питает сомнения в этом и представляет другие народы в роли преступников, тот поступает несправедливо по отношению к жертвам, тот использует историю в своих корыстных целях и вносит раскол в Европе", - подчеркивается в статье. "Тот, кто пытается поставить точку под этой частью германской истории, тот не только глумится над жертвами, но и лишает германскую политику доверия", - отметили Маас и Виршинг.

О праздновании 8 мая

Восьмое мая празднуется в Германии как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года, а именно в 22:43 по Берлину, был подписан Акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Даты официального объявления главами государств о подписании капитуляции - 8 мая в странах Европы и 9 мая в СССР - стали отмечаться в соответствующих странах как День Победы.

Теги
ГерманияМаас, Хайко
Реклама на ТАСС
Украина не будет отзывать своего посла из Грузии в ответ на действия Тбилиси
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС