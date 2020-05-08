В Берлине заявили, что только Германия виновна в развязывании Второй мировой войны

В ней отмечается, что 8 мая "стал Днем освобождения для миллионов лишенных прав и гонимых, Днем памяти жертв, Победой над беззаконием". "Немцы заплатили цену за то, что позволили осуществиться 30 января 1933 года (назначение Адольфа Гитлера рейхсканцлером - прим. ТАСС) и не смогли освободиться от национал-социализма собственными силами", - говорится в статье.

БЕРЛИН, 8 мая. /ТАСС/. Только одна Германия несет ответственность за развязывание Второй мировой войны; тот, кто пытается представить другие народы в качестве преступников, переписывает историю и вносит раскол в Европе. Об этом говорится в совместной статье главы МИД ФРГ Хайко Мааса и немецкого историка, профессора Андреаса Виршинга, опубликованной в издании Der Spiegel по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны.

"Прошлое Германии показывает опасность ревизионизма, который заменяет рациональное мышление национальными мифами", - указали Маас и Виршинг. В этой связи они призвали к осторожному обращению с историей и напомнили, что в большинстве бывших республик СССР и странах западной коалиции в день годовщины окончания войны проходят торжества и военные парады, в то время как в Польше, странах Балтии и некоторых других государствах Европы его встречают со смешанными эмоциями.

"Радость по поводу победы над национал-социализмом связана для них с началом новой формы несвободы", - считают Маас и Виршинг.

Они отметили, что как раз Германия, учитывая ее прошлое, должна ясно высказывать свое мнение, когда "тех, на кого напали, превращают в агрессоров, а жертв - в преступников". "Постоянно предпринимаемая в последние месяцы попытка таким бесстыдным образом переписать историю требует от нас ясной позиции, которая, собственно говоря, вообще не нужна в свете непреложного исторического факта - только одна Германия нападением на Польшу развязала Вторую мировую войну", - подчеркнули Маас и Виршинг.

"И только одна Германия несет ответственность за преступления Холокоста. Тот, кто питает сомнения в этом и представляет другие народы в роли преступников, тот поступает несправедливо по отношению к жертвам, тот использует историю в своих корыстных целях и вносит раскол в Европе", - подчеркивается в статье. "Тот, кто пытается поставить точку под этой частью германской истории, тот не только глумится над жертвами, но и лишает германскую политику доверия", - отметили Маас и Виршинг.

О праздновании 8 мая

Восьмое мая празднуется в Германии как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года, а именно в 22:43 по Берлину, был подписан Акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Даты официального объявления главами государств о подписании капитуляции - 8 мая в странах Европы и 9 мая в СССР - стали отмечаться в соответствующих странах как День Победы.