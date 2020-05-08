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Антти Хелантеря назначили новым послом Финляндии в России

Нынешний посол Финляндии в Москве Микко Хаутала с 1 сентября займет должность посла в США

ХЕЛЬСИНКИ, 8 мая. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё назначил Антти Хелантеря на должность нового посла Финляндии в России. Об этом сообщил в пятницу МИД Финляндии.

"Президент назначил Антти Хелантеря на должность посла в расположенном в Москве посольстве с 1 сентября 2020 года", - говорится в сообщении

До этого Хелантеря был сотрудником депртамента Европы финского МИД. Он работал в посольстве в Москве в 2016-2019 годах, а также в постоянном представительстве Финляндии при ЕС в Брюсселе. На службу в МИД он пришел в 2004 году.

Нынешний посол Финляндии в РФ Микко Хаутала будет с 1 сентября переведен на должность посла в США.

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