СБУ назвало "фейком" информацию о работе американских биолабораторий на Украине

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) отрицает, что в стране действуют американские военные биологические лаборатории, о чем ранее сообщили оппозиционные политики. Соответствующее заявление спецслужба распространила в пятницу в Telegram-канале.

"На территории Украины не действуют никакие иностранные биологические лаборатории. Заявления, которые в последнее время звучат от отдельных политиков, не соответствуют действительности и являются сознательным искажением фактов", - говорится в документе. При этом СБУ заявляет, что информация о лабораториях распространяется с целью "посеять панические настроения в обществе" на фоне пандемии коронавируса.

Вместе с тем СБУ признает, что США и Украина ведут сотрудничество "в направлении противодействия биологическому терроризму" и что это происходит в рамках законодательства. Среди направлений такого сотрудничества в ведомстве отметили работу в рамках действующего с 1993 года соглашения о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения, сославшись на его пункт о своевременном выявлении и противодействии вспышкам, вызванным опасными патогенами. Кроме этого, отметили в СБУ, идет работа в рамках подписанного в 2005 году между Минздравом Украины и Минобороны США рамочного соглашения о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия.

"В рамках настоящего соглашения был модернизирован - проведены ремонтные работы, обновлено оборудование, закуплены расходные материалы и т.п. - ряд государственных лабораторий, расположенных в Одесской, Харьковской, Львовской, Киевской, Винницкой, Херсонской, Днепропетровской областях", - уточняется в сообщении. "Подчеркиваем, что эти лаборатории финансируются из госбюджета, подчинены Минздраву и Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей", - добавили в службе.

В СБУ также заверили, что на Украине обеспечена защита от несанкционированного доступа на предприятия биологической опасности.

ОПЗЖ обвиняет

Ранее партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) потребовала от руководства Украины проверить деятельность 15 американских военных биологических лабораторий. В партии заподозрили, что они могут стать источником эпидемий в стране. В посольстве США эти подозрения отвергли, подчеркнув, что "программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает на Украине совместно с украинским правительством". При этом посольство признало, что на Украине есть исследовательский центр, который работает "над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и представляющих угрозу токсинов" и не может стать источником эпидемий.

В свою очередь ОПЗЖ установила, что посольство пытается скрыть информацию о работе на Украине двух центров, занимающихся исследованием опасных для человека патогенов, которая была на сайте диппредставительства еще три года назад.

По мнению председателя политсовета ОПЗЖ, депутата Верховной рады Виктора Медведчука, биолаборатории США, "находящиеся на территории Украины и выполняющие задачи Министерства обороны Соединенных Штатов", де-факто являются не чем иным, как военными базами, что прямо запрещено Конституцией Украины. Политик утверждает, что в биолабораториях могут проводиться эксперименты на людях, "которые законодательно запрещены в США, однако разрешены в Украине - как из-за несовершенства украинского законодательства, так и в большей степени из-за внешнего управления Украиной со стороны США".