Spiegel утверждает, что хакеры в 2015 году могли украсть "тысячи писем" Меркель

БЕРЛИН, 8 мая. /ТАСС/. Издание Der Spiegel утверждает, что якобы российские хакеры в 2015 году могли скопировать переписку канцлера ФРГ Ангелы Меркель, получив доступ к компьютерам в ее офисе в Бундестаге. Об этом говорится в опубликованной в пятницу статье.

По информации издания, некий хакер под псевдонимом Scaramouche проник на компьютер Меркель ровно пять лет назад - 8 мая 2015 года. Германским органам пока неизвестно, какие именно сведения ему и его пособникам удалось похитить во время кибератаки. Общий объем данных, к которым получил доступ злоумышленник, достигает не менее 16 Гбайт. "Среди них, возможно, тысячи электронных писем из офиса Меркель", - пишет Der Spiegel.

По оценке Федерального ведомства по уголовным делам (БКА) и Федерального ведомства по безопасности информационной техники ФРГ (БСИ), нападавшие нацелились тогда на два электронных адреса канцлера, которые содержали ее переписку за 2012-2015 годы. В правоохранительных органах констатируют, что "с полной уверенностью уже нельзя установить", сколько точно информации утекло.

Der Spiegel отмечает, что, несмотря на то, что секретная переписка осуществляется Меркель из Ведомства федерального канцлера, похищенная информация из Бундестага могла позволить сделать выводы о личном и должностном окружении главы правительства, а также ее политических решениях.

О хакерской атаке

Кибератака на сети Бундестага была совершена 30 апреля 2015 года. Многие депутаты тогда получили одинаковые электронные послания, которые заканчивались на "@un.org", как будто были связаны с ООН. В письмах находилась ссылка, нажатие на которую активировало вредоносную программу-шпиона. С целью помешать ее распространению немецким органам пришлось даже временно отключить всю IТ-систему Бундестага. Всего было похищено не менее 16 Гбайт данных, включая электронные письма парламентариев.

Газета напоминает, что через несколько недель истекает срок давности совершенного преступления. При этом 5 мая, по сообщению газеты Süddeutsche Zeitung, Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в причастности к кибератаке на сети Бундестага.

Российская сторона обвинения в причастности к хакерским нападениям неоднократно отвергала. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой.