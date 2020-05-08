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Президент Киргизии поблагодарил Путина за помощь в борьбе с коронавирусом

Главы государств также обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в телефонном разговоре поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь, оказанную Россией в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора.

"При обсуждении вопросов, связанных с противодействием коронавирусной инфекции, Сооронбай Жээнбеков выразил признательность за оказываемую Россией всестороннюю помощь", - говорится в сообщении пресс-служба российского лидера.

Сообщается также, что главы государств обменялись теплыми поздравлениями в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и подчеркнули особую значимость этого юбилея для народов двух стран, важность сохранения памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла.

Были также затронуты другие актуальные темы российско-киргизского сотрудничества, уточнили в Кремле.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКиргизияРоссияЖээнбеков, Сооронбай Шарипович75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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