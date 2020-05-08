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75-летие Победы
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Си Цзиньпин поздравил Россию с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

По словам председателя КНР, Китай готов вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны

ПЕКИН, 8 мая. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поздравил Россию с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

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"От имени правительства и народа Китая Си Цзиньпин поздравил [президента РФ] Владимира Путина и российский народ с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне", - передает телеканал. 

"Вторая мировая война была небывалой бедой в истории человечества. Китай и Россия стали главными театрами военных действий Азии и Европы, понесли огромные потери и внесли огромный вклад в Победу во Второй мировой войне и спасение человечества от гибели. Этот этап истории должен навеки остаться в памяти", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что КНР готова вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать действующий миропорядок. "Являясь основными державами - победителями во Второй мировой войне и постоянными членами Совета Безопасности ООН, КНР и РФ несут на своих плечах задачу отстаивания глобального мира, на наши страны возложена особая миссия - содействовать развитию и прогрессу человечества", - заявил Си Цзиньпин.

"Китай готов следовать сообща с Россией, твердо отстаивать итоги победы во Второй мировой войне и защищать международную справедливость, поддерживать и претворять в жизнь принципы многосторонности, всегда быть поборником мира во всем мире, вносить вклад в глобальное развитие и защищать миропорядок", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи Цзиньпин75-летие Победы
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