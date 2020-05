США будут выдавать журналистам из Китая визы на 90 дней с возможностью продления

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Власти США будут выдавать китайским журналистам неиммиграционные визы категории I на срок до 90 дней с возможностью продления. Об этом говорится в распоряжении министерства внутренней безопасности (МВБ), которое был опубликовано в пятницу в Федеральном реестре - сборнике документов американского правительства.

"Вносятся изменения в правила для достижения большей взаимности между США и КНР, за исключением специальных административных районов Гонконг и Макао <...> Для въезда на территорию США данные иностранцы должны получить неиммиграционный статус категории I как представители иностранных СМИ. Согласно изменениям, МВБ предоставляет данный неиммиграционный статус для таких граждан только на период, необходимый для выполнения разрешенной цели въезда, что не должно превышать 90 дней, - отмечается в тексте. - Распоряжение также позволяет данным лицам обращаться за продлением срока пребывания".

МИД КНР 17 марта объявил о массовом отзыве аккредитации у журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal, представители которых должны в ближайшее время сдать свои пресс-карты. Эта мера была принята на фоне действий Госдепартамента, который решил сократить число китайских граждан, работающих в государственных СМИ КНР на американской территории, со 160 до 100. До этого Китай аннулировал аккредитацию трех корреспондентов The Wall Street Journal за публикацию колонки, заголовок которой ("Китай - настоящий больной Азии") в Пекине назвали расистским.