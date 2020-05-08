Помпео: США обещают не допустить повторения зверств Второй мировой войны

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США чтят память военнослужащих, избавивших мир от нацизма, и никогда не позволят повториться зверствам Второй мировой войны. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в пятницу.

"Сегодня мы отмечаем 75-летие окончания боевых действий в Европе в ходе Второй мировой войны. Мы воздаем должное всем, кто стоял за гуманность и свободу перед лицом тирании, чтим жертвы всех военнослужащих, избавивших мир от нацизма, фашизма и другой агрессии, - отмечается в тексте. - Мы вспоминаем со скорбью страдания еврейского народа во время Холокоста и других ни в чем не повинных людей. Помня об этом, мы вновь обещаем никогда не допустить повторения подобных зверств".

Вместе с тем Помпео утверждает, что после войны многие люди продолжили или начали жить "в угнетении". При этом госсекретарь конкретных стран в пример не привел.