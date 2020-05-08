Премьер Хорватии принял отставку министра обороны после крушения самолета ВВС

ЗАГРЕБ, 8 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в пятницу принял отставку министра обороны Дамира Крстичевича.

Глава Минобороны подал в отставку в четверг на фоне крушения учебно-тренировочного самолета ВВС республики, в результате которого погибли инструктор и стажер.

"Лично не вижу причин, согласно которым я каким-либо образом мог бы связать его [Крстичевича] политическую ответственность с тем фактом, что этот самолет потерпел крушение, но из разговора я понял, что данная ситуация лично его сильно затронула, - подчеркнул Пленкович по итогам четырехчасовой беседы с Крстичевичем. - Я принял его отставку, учитывая, что ценю его как человека и друга, а не потому, что считаю, что он несет за что-то ответственность".

"Такие несчастные случаи, к сожалению, происходят, и мне жаль, что его лично это настолько затронуло, - отметил глава правительства. - Я не буду предлагать нового министра обороны, а полномочия главы министерства получит один из государственных секретарей ведомства".

Легкомоторный учебно-тренировочный самолет ВВС Хорватии потерпел крушение в четверг недалеко от города Задар на Адриатическом побережье. Погибли оба пилота. По словам очевидцев авиакатастрофы, самолет выполнял фигуру высшего пилотажа.

По факту происшествия начато расследование, причины крушения устанавливаются.