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Премьер Хорватии принял отставку министра обороны после крушения самолета ВВС

Полномочия главы министерства получит один из государственных секретарей ведомства

ЗАГРЕБ, 8 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в пятницу принял отставку министра обороны Дамира Крстичевича.

Глава Минобороны подал в отставку в четверг на фоне крушения учебно-тренировочного самолета ВВС республики, в результате которого погибли инструктор и стажер.

"Лично не вижу причин, согласно которым я каким-либо образом мог бы связать его [Крстичевича] политическую ответственность с тем фактом, что этот самолет потерпел крушение, но из разговора я понял, что данная ситуация лично его сильно затронула, - подчеркнул Пленкович по итогам четырехчасовой беседы с Крстичевичем. - Я принял его отставку, учитывая, что ценю его как человека и друга, а не потому, что считаю, что он несет за что-то ответственность".

"Такие несчастные случаи, к сожалению, происходят, и мне жаль, что его лично это настолько затронуло, - отметил глава правительства. - Я не буду предлагать нового министра обороны, а полномочия главы министерства получит один из государственных секретарей ведомства".

Легкомоторный учебно-тренировочный самолет ВВС Хорватии потерпел крушение в четверг недалеко от города Задар на Адриатическом побережье. Погибли оба пилота. По словам очевидцев авиакатастрофы, самолет выполнял фигуру высшего пилотажа.

По факту происшествия начато расследование, причины крушения устанавливаются.

Теги
ХорватияПленкович, Андрей
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