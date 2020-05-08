Трамп и первая леди США возложили венок к Мемориалу Второй мировой войны

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланьей возложил в пятницу венок к Мемориалу Второй мировой войны. Трансляцию церемонии вели американские телеканалы.

В мероприятии приняли участие ветераны и глава Пентагона Марк Эспер. Трамп с супругой на расстоянии пообщались с каждым представителем поколения победителей, после чего медленно обошли территорию мемориального комплекса, расположенного на Национальном Молле столицы. Большинство собравшихся, включая президентскую чету, были без масок, исключение составляли некоторые агенты Секретной службы и журналисты.

В ходе церемонии глава Белого дома не стал выступать с речью и решил не отвечать на вопросы журналистов. Трамп лишь кратко поприветствовал представителей СМИ, после чего сразу направился к своему лимузину. Среди ветеранов, в частности, были участники высадки союзных войск в Нормандии и сражения в Арденнах.

Ранее Белый дом опубликовал заявление Трампа в связи с отмечаемым 8 мая Днем победы в Европе в ходе Второй мировой войны. По словам президента США, кампания по искоренению фашизма в Европе является мрачным напоминанием о цене свободы.