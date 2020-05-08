Бахрейн поздравляет Россию с юбилеем Победы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Власти Бахрейна поздравляют Россию с 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в поздравлении посольства королевства в Москве, переданном ТАСС.

"Лидеры Москвы и Манамы полны решимости поднять уровень отношений между двумя странами на высшие уровни, а события Второй мировой войны - только почетная страница в истории двух дружественных стран, особенно в истории великого российского народа, который спас человечество от нацистской армии, - отметили в посольстве. - Мы поздравляем великий российский народ с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и поздравляем Королевство Бахрейн с существованием добрых отношений с дружественной Российской Федерацией".

В посольстве отметили, что отношения между Москвой и Манамой из года в год все больше развиваются и процветают благодаря огромным усилиям, предпринимаемым королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и российским президентом Владимиром Путиным, "поскольку оба лидера стремятся найти точки сближения и сходства между своими странами и их народами".

В диппредставительстве подчеркнули, что Бахрейн также празднует вместе с Россией 75-летие Победы, напомнив, что королевство подвергалось нападению со стороны стран "оси" (Германия, Италия и Япония): "итальянские самолеты бомбили Бахрейн в период Второй мировой войны - это привело к многочисленным материальным потерям и нанесло серьезный ущерб инфраструктуре городов страны".